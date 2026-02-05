Азербайджан выразил соболезнования Пакистану в связи с трагедией в мечети

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выразило соболезнования Пакистану, где сегодня произошел взрыв в одной из мечетей Исламабада, унесший жизни людей.

В Баку выразили соболезнования Исламабаду в связи со взрывом в мечети, который привел к гибели людей. Соответствующую публикацию разместил МИД АР на своей официальной странице.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования народу и правительству Исламской Республики Пакистан в связи с трагическим терактом в мечети в Исламабаде, унесшим жизни невинных людей и оставившим многих ранеными"

– МИД Азербайджана

В ведомстве отметили, что Азербайджан всячески осуждает акт проявления терроризма и насилия, направленный против невинных верующих в священном для мусульман месте.

"Азербайджан солидарен с братским Пакистаном и вновь заявляет о твердой поддержке мира, стабильности и борьбы со всеми формами терроризма"

– МИД Азербайджана

Сегодня в столице Пакистана Исламабаде произошел взрыв в мечети во время пятничной молитвы. Более 30 человек погибли, еще более 100 – ранены.