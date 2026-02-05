Вестник Кавказа

Азербайджан выразил соболезнования Пакистану в связи с трагедией в мечети

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выразило соболезнования Пакистану, где сегодня произошел взрыв в одной из мечетей Исламабада, унесший жизни людей.

В Баку выразили соболезнования Исламабаду в связи со взрывом в мечети, который привел к гибели людей. Соответствующую публикацию разместил МИД АР на своей официальной странице.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования народу и правительству Исламской Республики Пакистан в связи с трагическим терактом в мечети в Исламабаде, унесшим жизни невинных людей и оставившим многих ранеными"

– МИД Азербайджана

В ведомстве отметили, что Азербайджан всячески осуждает акт проявления терроризма и насилия, направленный против невинных верующих в священном для мусульман месте.

"Азербайджан солидарен с братским Пакистаном и вновь заявляет о твердой поддержке мира, стабильности и борьбы со всеми формами терроризма"

– МИД Азербайджана

Сегодня в столице Пакистана Исламабаде произошел взрыв в мечети во время пятничной молитвы. Более 30 человек погибли, еще более 100 – ранены.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1120 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.