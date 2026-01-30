Число доступных пляжей не изменится в Крыму

Крым в будущем курортном сезоне планирует сохранить то же число доступных пляжей, что и в 2025 году.

В летнем сезоне 2026 года в Крыму сохранится такое же число доступных пляжей, как и летом 2025 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В 2025 году в Крыму функционировал 351 пляж, что на 20 объектов больше по сравнению с 2024 годом. Ожидается, что в предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей"

— Сергей Аксенов

В настоящее время осуществляется активная подготовка к грядущему курортному сезону, сообщил глава Крыма.

В частности, ведутся работы по заключению договоров благоустройства зон отдыха, а также капитальный ремонт в поселке Партенит Южного берега Крыма, реконструкция набережной в поселке Коктебель (Феодосия).

Ранее сообщалось о том, что турпоток в Крыму в 2025 году составил 6,9 млн человек, что на 15% выше показателя прошлого года.