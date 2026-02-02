Лидеры Азербайджана и Армении обсудили прогресс в мирном процессе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили реализацию проекта "Маршрут Трампа", возможности для расширения торгового сотрудничества между странами и прогресс в вопросе укрепления мира на Южном Кавказе.

На встрече в Абу-Даби президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили достигнуты в мирном процесс прогресс и ряд вопросов взаимного интереса.

По данным официального сайта президента АР, стороны приветствовали прогресс, достигнутый в реализации итогов Вашингтонского саммита, а также отметили важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном на двусторонней основе.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян признали, что "общества обеих стран уже ощущают реальные выгоды от мира на местах". С удовлетворением был оценен старт двусторонней торговли, а также экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, транзит зерна и других товаров в Армению транзитом через территорию Азербайджана. Стороны условились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Также лидеры двух стран приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества, было выражено согласие с тем, что необходимо расширять меры по укреплению взаимного доверия.

В рамках встречи обсуждалась реализация проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), а также других проекты по развитию транспортного сообщения в регионе.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшей работе по укреплению мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией и договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации отношений.