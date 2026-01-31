Трасса М-4 "Дон" встала в многокилометровой пробке

У автомобилистов, которые попали в пробку на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, есть грустные перспективы провести в ней как минимум ночь из-за непогоды.

Непогода, обрушившаяся сегодня на донской регион, привела к образованию серьезного затора на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

"На федеральной автодороге М-4 "Дон" наблюдаются затруднения движения. Зафиксирован затор протяженностью до 15 км: на 951 км и 979 км. Экипажи Госавтоинспекции работают на месте, осуществляется регулирование дорожного движения"

- ГАИ Ростовской области

Несмотря на мобильные пункты обогрева, которые дорожные службы оперативно развернули не только на федеральной трассе, но и на трассах регионального значения из-за сложных погодных условий, провести ночь в них водители не готовы, хотя и в области объявлено штормовое предупреждение до завтрашнего утра - в регионе ожидается очень сильный снег, передает "Интерфакс".