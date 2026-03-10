Вестник Кавказа

ФК "Галатасарай" покидает Лигу чемпионов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Галатасарай" провел сегодня в Ливерпуле ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой турецкой команды со счетом 1:0.

В Англии состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Галатасараем". Победу с крупным счетом 4:0 одержали хозяева поля.

Первый мяч в игре забил на 26-й минуте полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи. На 51-й минуте нападающий Юго Экитике удвоил преимущество хозяев, а на 53-й минуте полузащитник Райан Гравенберх сделал счет крупным. На 62-й минуте полузащитник Мохамед Салах отправил четвертый мяч в сетку ворот турецкой команды, установив тем самым окончательный результат.

Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд турнира вышел "Ливерпуль".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.