ФК "Галатасарай" покидает Лигу чемпионов

"Галатасарай" провел сегодня в Ливерпуле ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой турецкой команды со счетом 1:0.

В Англии состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Галатасараем". Победу с крупным счетом 4:0 одержали хозяева поля.

Первый мяч в игре забил на 26-й минуте полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи. На 51-й минуте нападающий Юго Экитике удвоил преимущество хозяев, а на 53-й минуте полузащитник Райан Гравенберх сделал счет крупным. На 62-й минуте полузащитник Мохамед Салах отправил четвертый мяч в сетку ворот турецкой команды, установив тем самым окончательный результат.

Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд турнира вышел "Ливерпуль".