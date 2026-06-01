Новым главой разведки Израиля стал уроженец СССР

В Израиле назначили нового главу разведки "Моссад". Давида Барнеа сменил на этом посту военный секретарь премьер-министра.

Директором израильской разведывательной службы "Моссад" стал военный секретарь премьер-министра Роман Гофман. Об этом 2 июня написал на своих страницах в соцсетях премьер-министр страны.

"Я с гордостью назначаю Романа Гофмана следующим директором Моссада"

– Биньямин Нетаньяху

На посту руководителя разведки Гофман сменил Давида Барнеа, завершившего свой пятилетний срок полномочий.

Роман Гофман появился на свет в белорусском городе Мозырь в 1976 году. В 1990 он вместе с семьей переехал в Израиль. Был серьезно ранен во время перестрелки с боевиками ХАМАС, произошедшей во время их вторжения в Израиль 7 октября 2023 года.