Проект города-курорта Sea Breeze впервые представят на ПМЭФ-2026

На ПМЭФ в Санкт-Петербурге впервые представят проект азербайджанского города-курорта Sea Breeze и масштабные планы комплексного освоения побережья Каспия.

Азербайджанский проект Sea Breeze Real Estate представит концепцию масштабного города-курорта на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года.

Экспозиция Sea Breeze на форуме познакомит участников с концепцией современного города-курорта площадью около 750 га, а также с флагманскими проектами в сфере развития искусственных островов.

Основатель проекта Эмин Агаларов ранее заявлял о планах привлечь в проект $100 млрд инвестиций в ближайшие 10 лет для расширения застройки с текущих 3,5 млн кв м до 30 млн кв м.

Отметим, ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум организуется ежегодно с 1997 года и выступает площадкой для обсуждения экономических вопросов, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества