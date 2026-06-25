Ереван и Душанбе соединит новый авиарейс

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia 22 августа запускает регулярные рейсы между Ереваном и Душанбе, полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам.

Во второй половине августа из ереванского международного аэропорта Звартноц в свой первый регулярный рейс отправится самолет армянской авиакомпании FlyOne Armenia – он соединит столицу Армении со столицей Таджикистана, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

На начальном этапе авиаперевозок полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам, тип воздушного судна и точное время вылета пока уточняется, известно лишь, что время в пути составит 2 ч 50 мин, передает Sputnik Армения.

На сегодняшний день прямого авиасообщения между двумя столицами нет, а перелет возможен только с одной или двумя пересадками, при этом общее время в пути занимает от 9 до 18 часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале июля FlyOne Armenia выполнила первый регулярный пассажирский рейс между Ереваном и Казанью: полеты выполняются четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям на самолетах A320, вмещающих до 180 пассажиров.