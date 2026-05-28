Между Москвой и Душанбе снова начал ходить скорый поезд

Сегодня из Москвы в столицу Таджикистана Душанбе отправился скорый поезд №423/424 формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон" ("Таджикские железные дороги"), которого не было на маршруте шесть лет – он был отменен с пандемией коронавируса COVID-19 в 2020 году, сообщили в РЖД.
На маршрут поезд вернулся 21 июня – четыре дня назад он впервые вышел из столицы Таджикистана и взял курс на Москву, передает Sputnik Казахстан.
Время в пути между конечными точками составляет около четырех суток, а маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России.
В него включены остановки в Пензе, Сызрани, Самаре, Оренбурге, Илецке, Кунграте, Нукусе, Бухаре, Актобе и других населенных пунктах.
В составе поезда – только плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов на этот поезд открываются за 45 суток до отправления, сообщили в РЖД.