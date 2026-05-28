Вестник Кавказа

Между Москвой и Душанбе снова начал ходить скорый поезд

Поезд на вокзале
© Фото: Евгений Николайчук/ “Вестник Кавказа“
После шестилетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, между Москвой и Душанбе снова начал ходить скорый пассажирский поезд, сформированный "Таджикскими железными дорогами".

Сегодня из Москвы в столицу Таджикистана Душанбе отправился скорый поезд №423/424 формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон" ("Таджикские железные дороги"), которого не было на маршруте шесть лет – он был отменен с пандемией коронавируса COVID-19 в 2020 году, сообщили в РЖД.

На маршрут поезд вернулся 21 июня – четыре дня назад он впервые вышел из столицы Таджикистана и взял курс на Москву, передает Sputnik Казахстан.

Время в пути между конечными точками составляет около четырех суток, а маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России.

В него включены остановки в Пензе, Сызрани, Самаре, Оренбурге, Илецке, Кунграте, Нукусе, Бухаре, Актобе и других населенных пунктах.

В составе поезда – только плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов на этот поезд открываются за 45 суток до отправления, сообщили в РЖД.

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