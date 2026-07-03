Вестник Кавказа

FlyOne Armenia выполнила первый перелет по маршруту Ереван — Казань

FlyOne Armenia выполнила первый перелет по маршруту Ереван — Казань
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянская авиакомпания FlyOne Armenia сегодня выполнила первый регулярный пассажирский рейс между Ереваном и Казанью, на который продали 87% билетов.

Сегодня авиакомпания FlyOne Armenia выполнила первый перелет по новому регулярному маршруту между Ереваном и Казанью. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Казани.

По данным пресс-службы аэропорта Казани, на первый рейс из Еревана продали 87% билетов.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям на самолетах A320, вмещающих до 180 пассажиров.

В пресс-службе отметили, что прямые авиарейсы создают дополнительные возможности для пассажиров, путешествующих из Армении в Казань и из Казани в Ереван.

Напомним, рейсы из Казани в Ереван также выполняет авиакомпания Red Wings.

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