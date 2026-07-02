Вестник Кавказа

Россия играет ключевую роль в энергобезопасности Армении – посольство РФ

Россия играет ключевую роль в энергобезопасности Армении – посольство РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Основную роль в обеспечении энергетической безопасности Армении, по словам советника посольства РФ Дмитрия Пантелина, играет Россия.

Энергетическая безопасность Армении базируется на России, которая играет ведущую роль в ее обеспечении, заявил советник посольства России в РА Дмитрий Пантелин.

Свое мнение он озвучил в ходе выступления на международной научно-экспертной конференции "Энергетическая безопасность Южного Кавказа: выбор Армении", которая проходит в Ереване.

Дипломат выразил уверенность в том, что конструктивное и долгосрочное российско-армянское взаимодействие будет продолжаться и в будущем.

"И Россия и впредь будет оказывать свое содействие в качестве ответственного и важного партнера"

– Дмитрий Пантелин

Он обратился к участникам конференции и выразил надежду, что она окажется полезной для всех присутствующих.

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