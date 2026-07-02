Вестник Кавказа

Дмитрий Медведев встретился с Масудом Пезешкианом

Дмитрий Медведев встретился с Масудом Пезешкианом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прибывший в Иран на похороны с Али Хаменеи Дмитрий Медведев провел встречу с Масудом Пезешкианом.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с президеном Ирана Масудом Пезешкианом. Медведев направил иранской стороне соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи. 

"От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи"

– Дмитрий Медведев 

В состав российской делегации, которая прибыла в Ирана на прощание с Хаменеи, вошли глава Минэнерго Сергей Цивилев, замглавы дипведомства Георгий Борисенко и другие. 

Отметим, что прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, убитом в ходе ударов США и Израиля в конце февраля, началось сегодня. Траурные мероприятия будут проходить с 4 по 9 июля.

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