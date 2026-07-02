Дмитрий Медведев встретился с Масудом Пезешкианом

Прибывший в Иран на похороны с Али Хаменеи Дмитрий Медведев провел встречу с Масудом Пезешкианом.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с президеном Ирана Масудом Пезешкианом. Медведев направил иранской стороне соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи.

"От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи"

– Дмитрий Медведев

В состав российской делегации, которая прибыла в Ирана на прощание с Хаменеи, вошли глава Минэнерго Сергей Цивилев, замглавы дипведомства Георгий Борисенко и другие.

Отметим, что прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, убитом в ходе ударов США и Израиля в конце февраля, началось сегодня. Траурные мероприятия будут проходить с 4 по 9 июля.