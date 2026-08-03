Самолеты снова будут летать между Ереваном и Тебризом

Восточный Азербайджан и Армению свяжет прямой рейс. Авиасообщение будет запущено после перерыва в несколько лет.

Спустя два года возобновляются прямые рейсы между столицей Армении и городом Тебриз в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Иранская компания Pouya Airlines запускает рейсы между Тебризом и Ереваном с 20 августа. Самолеты будут летать каждый понедельник и четверг. Вылет из иранского аэропорта имени Шахида Мадани будет осуществляться в 09:00.

Авиасообщение на данном направление возобновляется после двухлетнего перерыва.

Отметим, что в 2021 году был впервые запущен прямой рейс между Тебризом и Ереваном, авиакомпания Armenia Airways выполняла рейсы также по понедельникам и четвергам, однако спустя полгода направление было закрыто в связи с оптимизацией полетных программ.