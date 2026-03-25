Вестник Кавказа

Монастырь XIII века приспособят для туристов в Имерети

Храм Светицховели
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Восстановить туристическую инфраструктуру планируется в монастыре Мгвимеви XIII века, расположенном в Чиатурском районе региона Имерети в Грузии.

Женский монастырь Мгвимеви, построенный в XIII веке в Имерети, получит инфраструктуру для посещения туристами, об этом рассказали в Фонде муниципального развития Мининфраструктуры Грузии.

Монастырь находится в Чиатурском районе. Уже объявлен тендер на восстановление его туристической и рекреационной инфраструктуры: в него входит разработка проектно-сметной документации, а также строительные и ремонтные работы.

Проект предполагает ремонт пешеходной дорожки и лестницы у монастыря, установку ограждений, реконструкцию металлической лестницы к монастырю. Кроме того, будут облагорожены санитарные узлы, а зоны отдыха подвергнутся благоустройству.

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