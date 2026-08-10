Ущерб от нефтяного загрязнения на Ближнем Востоке составляет триллионы долларов – Иран

В МИД Ирана считают, что ущерб водам Персидского залива и Оманского моря, связанный с нефтяным загрязнением, оценивается в триллионы долларов.

Экосистема Персидского залива и прилегающих вод за последние десятилетия сильно пострадала от нефтяного загрязнения, ущерб оценивается в триллионы долларов, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Представитель иранского МИД поделился кадрами с загрязнением у берегов острова Кешм на юге Ирана и назвал причиной инцидента иностранное судно.

"Этот инцидент - лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения - как явного, так и скрытого - которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов"

– Эсмаил Багаи

По его мнению, нести юридическую и моральную ответственность по устранению ущерба должен каждый из участников коммерческого судоходства в регионе.

Напомним, утечка нефти произошла с танкера Caroline Bezengi, который недавно затронул у побережья Омана.