Грузия нарастила закупки природного газа из Азербайджана

Поставки газа из Азербайджана в Грузию в первом полугодии увеличились на 7% и достигли 1,422 млрд кубометров.

Импорт Грузией природного газа из Азербайджана вырос в январе-июне 2026 года, следует из отчета Государственного комитета по статистике АР.

За полгода Грузия приобрела 1,422 млрд куб м природного газа (в газообразном состоянии) у Азербайджана на $162,6 млн. В стоимостном выражении рост составил 7,7%, в объеме – 6,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

При этом в целом за полгода экспорт азербайджанского газа снизился по стоимости в указанный период на 9,6%, поставки осуществлялись в восемь государств и составили 12,431 млрд куб м на $4,105 млрд.