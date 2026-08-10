Армения заинтересовалась азербайджанским газом

Баку и Ереван проводят переговоры относительно возможности прямых поставок азербайджанского природного газа в Армению.

Власти Армении активно работают над диверсификацией поставок газа, и в качестве одного из вариантов рассматривается импорт газа из Азербайджана, рассказал депутат парламента Армении, член правящей партии "Гражданский договор" Саркис Ханданян.

Законодатель прежде всего обратил внимание на большое значение, которое армянские власти уделяют налаживанию новых путей получения природного газа.

Парламентарий отметил, что Армения может нарастить объемы поставок из Ирана – такой вариант рассматривался во время визита в Исламскую Республику в прошлом месяце министра территориального управления и инфраструктуры Армении, и работа в данном направлении будет продолжена.

Депутат также обратил внимание на потенциальную возможность наладить поставки "голубого золота" из Азербайджана. Он напомнил, что в рамках проекта TRIPP (Зангезурский коридор, "Маршрут Трампа") предполагается также проложить газопровод через территорию Армении на протяжении 42 км. Тогда можно будет осуществлять поставки газа с основной территории Азербайджана в Нахчыванскую автономную республику, а затем в Турцию.

"Это дополнительная возможность, дополнительный источник, чтобы воспользоваться возможностями этого газопровода"

– Саркис Ханданян

Будет ли Баку поставлять газ Еревану?

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о подходе Азербайджана к перспективе организации экспорта азербайджанского газа в Армению через Зангезурский коридор.

"В первую очередь необходимо сказать, что сама по себе техническая возможность поставок газа из Азербайджана в Армению появится при полноценной реализации проекта TRIPP по инфраструктурному соединению Нахчыванской Автономной Республики с Зангиланским районом Азербайджана по маршруту Зангезурского коридора. Президент Ильхам Алиев несколько лет назад говорил, что Зангезурский коридор предполагает строительство не только автотрассы и железной дороги в Нахчыван, но и энергетических сетей – линии высоковольтных электропередач и газопровода, чтобы НАР была обеспечена энергоресурсами без необходимости перевозить их через Иран", - прежде всего отметил Ильхам Шабан.

"Когда газопровод в Нахчыван будет проложен, Азербайджан может предложить Армении такую же схему оплаты транзита газа, какая используется в Грузии, где, я напомню, Тбилиси в качестве оплаты за транзит получает 5% всего прокачиваемого по грузинской территории азербайджанского газа в натуральном объеме. Я думаю, что с высокой вероятностью схема будет использована и для Армении. Конечно, в сравнении с Грузией, где расстояние транзита по "Баку-Тбилиси-Эрзурум" составляет 248 км, длина армянского транзита – порядка 42 км – составляет заметно меньшую величину, но тем не менее, применение грузинской схемы уже даст Армении азербайджанский газ", - подчеркнул экономист.

Если у Армении появится интерес к закупкам существенного объема азербайджанского газа к тому времени, как будет реализован TRIPP, то Азербайджан открыт к переговорам о коммерческих поставках. "Через 3-4 года у Азербайджана будет несколько новых источников газа. Сейчас в республике добывается 39 млрд кубометров в год, а к тому времени объем добычи вырастет свыше 45 млрд кубометров в год. Это в первую очередь очередной этап разработки газоконденсатного месторождения "Апшерон", затем добыча глубоководного газа на "Азери-Чираг-Гюнешли", затем проект "Умид-2". Даже с учетом снижения добычи на старых месторождениях SOCAR получится +6 млрд кубометров газа в год, и Баку, разумеется, заинтересован в их сбыте", - сообщил Ильхам Шабан.

"Пока никаких политических заявлений по перспективам поставок газа в Армению с азербайджанской стороны не было. Однако по опыту экономического сотрудничества двух стран в течение последнего года можно судить о том, что препятствий на этом пути нет. Напомню, что в отсутствие дипломатических отношений с Ереваном Баку наладил поставки товаров на армянский рынок. Сначала, в октябре 2025 года, был открыт транзит грузов из России и Казахстана в Армению через Азербайджан, затем, в декабре 2025 года, начался экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению. За прошедшие месяцы армянский рынок получил порядка 20 тыс т бензина и дизтоплива из Азербайджана", - указал эксперт.

"В связи с этим запуск поставок в Армению еще одного вида энергоресурсов из Азербайджана по коммерческим ценам – вполне реалистичная перспектива после строительства и введения в эксплуатацию инфраструктуры проекта TRIPP. В конце концов, в советские времена АрмССР получала из АзССР газ с февраля 1960 года, тогда газ шел с месторождения "Гарадаг". Так что пусть Ереван сформирует коммерческое предложение по импорту газа, и Баку его рассмотрит", - заключил Ильхам Шабан.