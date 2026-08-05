Пезешкиан предложил Индии новый уровень отношений с Ираном

Иранский президент обратился к индийскому лидеру с праздничным предложением оживить отношения двух стран, поставленные на паузу из-за блокады Ормузского пролива. Масуд Пезешкиан отметил, что для Тегерана очень важно усилить связи с Нью-Дели.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил сегодня письмо председателю правительства Индии Нарендре Моди в связи с празднованием 79-летия индийской независимости, в котором декларировал желание Тегерана расширить и углубить взаимодействие с Нью-Дели.

Пезешкиан подчеркнул, что выход ирано-индийских отношений на новый уровень крайне важен для Тегерана. Он выразил надежду на то, что фундаментом для более тесного сотрудничества двух стран послужат их культурно-исторические связи, а повестка дня будет определена в соответствии с актуальными интересами обоих государств.

"Иран готов предпринять ряд эффективных шагов в направлении укрепления отношений двух стран и обеспечения совместных интересов на основе взаимного уважения и доверия, а также использования имеющегося крупномасштабного потенциала"

– Масуд Пезешкиан

Контакты между государствами пострадали из-за иранского конфликта и блокады морского сообщения Ирана с внешним миром, из-за чего Индия больше не получает иранскую нефть, однако Тегеран намерен искать пути для восстановления и развития экономических и иных связей с Нью-Дели, отметил президент ИРИ.

Напомним, что Индия – крупнейший иностранный инвестор в иранский порт Чабахар: индийские предприятия уже вложили в его развитие $120 млн (ожидаются еще $250 плановых инвестиций), а одно из них, IPGL, работает оператором в этом порту. Индия также является конечной точкой Международного транспортного коридора "Север-Юг", куда российские товары, поступающие в Иран, должны перевозиться по морю через тот же Чабахар.