Китай или Индия: кто для Армении важнее?

Если Ереван намерен встраиваться в европейский политический ландшафт, ему придется подстраивать под него и отношения с Азией

В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена развивать отношения с Россией, однако не считает, что они должны носить эксклюзивный характер. По его словам, одним из ключевых изменений в армянской внешней политике стало стремление расширить круг международных партнеров и получить альтернативы, которых ранее у страны не было. В числе этих альтернатив Пашинян назвал и Китай.

Пекин уделяет большое внимание региону Южного Кавказа. Пользуясь случаем, 4 августа премьер Госсовета КНР Ли Цян направил письмо-поздравление в честь переназначения Пашиняна на должность премьер-министра. Китай и Армения наслаждаются многолетней традиционной дружбой, отметил китайский чиновник.

Наряду с Китаем важным геополитическим партнером Армении выступает конкурент – Индия. В тот же день посол Армении в Индии Ваагн Афян встретился с заместителем секретаря по международному сотрудничеству Минобороны Индии Амитом Телангом. Они обсудили вопросы оборонного сотрудничества между двумя странами, в частности, в военно-промышленном и военно-образовательном секторах.

Друг по безопасности

Отношения между Арменией и Индией в последние годы пережили качественный скачок, трансформировавшись в полноценное стратегическое партнерство. Главным драйвером этого сближения стала сфера безопасности. Индия, имеющая сложные отношения с Пакистаном (главным союзником Азербайджана), увидела в Армении естественного партнера, а для Еревана Нью-Дели стал критически важным источником вооружений.

Результатом стал беспрецедентный рост военно-технического сотрудничества. По данным на 2024 год, Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия с общим объемом закупок в $600 млн. В мае 2024 года министерства обороны двух стран подписали план сотрудничества на 2024-2025 годы. В каталоге армянского импорта числятся, помимо прочего: РСЗО Pinaka, ЗРК Akash-1S, 155-мм артиллерийские гаубицы ATAGS и Malka/ATAGS, контрбатарейные радары Swathi и средства борьбы с БПЛА.

Экономическая составляющая также демонстрирует положительную динамику, но Индия не входит число главных торговых и инвестиционных партнеров Армении. Объем двусторонней торговли составляет менее $300 млн. Для сравнения – с Россией он превышает $2 млрд.

Экономический партнер

Хотя Индия играет важную роль в безопасности и ВПК Армении, но в экономическом отношении Китай далеко опережает своего конкурента в Азии. 31 августа 2025 года в Пекине было подписано Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Арменией и КНР.

Экономические показатели подтверждают растущую роль Китая. По данным за 2023 год, КНР являлась третьим по величине торговым партнером Армении с объемом товарооборота в $2,13 млрд , что на 21,3% больше, чем в предыдущем году. Экспорт армянских товаров в Китай составил $425,4 млн, импорт – более $1,7 млрд. Доля Китая в экспорте Армении превысила 5%.

Армения интересна Китаю из-за поставок сырья. Это в основном золото (62,6% экспорта), медь, серебро, молибденовые руды и вина. Из Китая импортируются автомобили, телефонное оборудование, одежда и стройматериалы. Торговый баланс для Армении отрицательный: в 2023 году импорт превысил экспорт на $1,3 млрд. Страны также работают в сфере транспорта и логистики.

Дилемма: между Европой и Азией

Кто же ближе Армении: Индия или Китай? Если говорить о военно-политической составляющей, то Индия сегодня выглядит более важным партнером. Дели готов не только поставлять оружие, но и делиться технологиями, обучать кадры и поддерживать Ереван в потенциально новом противостоянии с Азербайджаном и Турцией. Если же оценивать экономическую значимость, то безусловным лидером является Китай. Объемы торговли, кредитные линии и инфраструктурные проекты делают КНР ценным экономическим партнером.

Несмотря на то, что влияние Индии и Китая во многих регионах противопоставляется друг другу, в Армении они пока не входят в противоречия. Из-за этого Пашиняну не нужно балансировать между Нью-Дели и Пекином. Обе страны он будет пытаться использовать как фактор диверсификации внешних контактов республики. При этом в обозримой перспективе Россия остается ведущим экономическим партнером Армении, а главным политическим ориентиром развития для Пашиняна служат все-таки не Индия и Китай, а Европейский союз.

Чем ближе Армения будет к ЕС, тем больше придется адаптироваться под его предпочтения не только в отношениях с Россией, но и с азиатскими гигантами. Если с Индией у ЕС отношения близкие, и с ним подписан договор о ЗСТ, то Китай в Брюсселе воспринимается одновременно и как партнер, и как соперник. Не говоря уже про США, президента которого Пашинян предлагал выдвинуть на Нобелевскую премию мира за его вклад в мир с Азербайджаном и в честь которого согласился назвать коридор между двумя частями Азербайджана.