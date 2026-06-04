Сотрудничество Еревана и Нью-Дели обсудили Пашинян и Моди

Глава армянского правительства поговорил сегодня по телефону с премьером Индии. Центральной темой обсуждения стало развитие отношений между странами.

В среду, 24 июля, состоялся телефонный разговор премьер-министров Армении и Индии Никола Пашиняна и Нарендры Моди. Об этом сообщили в пресс-служба армянского правительства.

В ходе беседы Нарендра Моди еще раз поздравил Никола Пашиняна с победой правящей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах в Армении и пожелал успехов в дальнейшей работе. В ответ Пашинян поздравил Моди с тем, что тот стал избранным премьер‑министром с самым долгим сроком полномочий в истории Индии.

Собеседники отметили положительную динамику армяно-индийского сотрудничества. Было подчеркнуто, что политический диалог между Ереваном и Нью-Дели стал более интенсивным, а взаимодействие расширилось в экономике, культуре, образовании, высоких технологиях и других сферах.

Стороны также подтвердили настрой на углубление сотрудничества по ключевым направлениям армяно‑индийской повестки. Особое внимание было уделено значимости организации взаимных визитов на высоком уровне.