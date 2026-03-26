Москва и Нью-Дели обсуждают введение безвиза

Посол Индии в РФ заявил о том, что между руководством его страны и российской стороной ведется обсуждение соглашения о безвизовом режиме.

Россия и Индия обсуждают введение безвизового режима для туристов, такое заявление сделал посол Индии в Москве Винай Кумар.

Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

"Переговоры по этому соглашению (о безвизовом режиме для туристических групп - ред.) все еще продолжаются"

– Винай Кумар

Посол уточнил, что в настоящее время между странами действует электронная виза как для туристических групп, так и для индивидуальных путешественников.