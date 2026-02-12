Индия отказывается от доллара при закупках российской нефти – СМИ

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии начали массово переходить на оплату российской нефти в национальных валютах, стремясь снизить зависимость от американской финансовой системы, сообщают американские СМИ.

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что индийские предприятия все чаще избегают использования доллара при оплате российских энергоносителей.

В качестве альтернативы покупатели используют рупии, которые впоследствии конвертируются в дирхамы или юани. Подобная тенденция свидетельствует о стремлении Нью-Дели снизить зависимость от финансовой системы Вашингтона.

Ранее Министерство финансов США временно вывело из-под санкций операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России, если они были загружены на суда до 12 марта.

Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами разрешает проводить такие транзакции до 11 апреля.

Оценивая эти послабления, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил закономерность происходящего.

"США фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным"

 - Кирилл Дмитриев

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций также уточнил, что недавнее ослабление американских ограничений затронет реализацию порядка 100 млн баррелей российской нефти.

