В Пентагоне заявили о возможности наземной операции в Иране

Пентагон: США готовы к наземной операции против Ирана, такой сценарий остается на усмотрение Дональда Трампа.
Вашингтон рассматривает проведение наземной военной операции против Ирана. Этот сценарий фигурирует среди доступных опций Дональда Трампа, заявил замглавы Пентагона по международным вопросам Дэниел Циммерман.
"Президенту все еще доступны все необходимые ему варианты"
– Дэниел Циммерман
Так в Пентагоне ответили на вопрос, сохраняется ли вероятность проведения сухопутной операции против Ирана.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры США и Ирана продвигаются, однако военное решение не исключается.