Вестник Кавказа

Названа численность населения Азербайджана на начало апреля

Названа численность населения Азербайджана на начало апреля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Численность населения Азербайджана за первые три месяца года выросла почти на 6 тыс человек. Сейчас в стране проживает свыше 10 млн человек.

Актуальную численность населения Азербайджана представили в Госкомитете по статистике. Согласно оценкам ведомства, на начало апреля в республике проживало 10 млн 268 тыс человек. Таким образом, за первые три месяца года население страны выросло почти на 6 тыс человек. 

По информации статистической службы, чуть больше половины населения АР проживает в городах (54%). В половой структуре небольшой перевес за женщинами – 50,2% против 49,8%. 

В Госкомитете также подсчитали число граждан страны, которые проживают на освобожденных от армянской оккупации территориях. Таковых оказалось 84, 3 тыс чел.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
675 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.