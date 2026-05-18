Названа численность населения Азербайджана на начало апреля

Численность населения Азербайджана за первые три месяца года выросла почти на 6 тыс человек. Сейчас в стране проживает свыше 10 млн человек.

Актуальную численность населения Азербайджана представили в Госкомитете по статистике. Согласно оценкам ведомства, на начало апреля в республике проживало 10 млн 268 тыс человек. Таким образом, за первые три месяца года население страны выросло почти на 6 тыс человек.

По информации статистической службы, чуть больше половины населения АР проживает в городах (54%). В половой структуре небольшой перевес за женщинами – 50,2% против 49,8%.

В Госкомитете также подсчитали число граждан страны, которые проживают на освобожденных от армянской оккупации территориях. Таковых оказалось 84, 3 тыс чел.