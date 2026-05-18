Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

Джей Ди Вэнс заявил о продвижении переговоров с Ираном. Вашингтон, однако, не отказывается от военных планов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что дипломатический процесс с Ираном продвигается, переговоры находятся в "хорошей точке". Однако США не отказываются от военного сценария решения проблемы.

"Так что мы сейчас в довольно хорошей точке. Но есть и план Б. План Б состоит в том, что мы можем возобновить военную кампанию, чтобы далее добиваться целей США"

– Джей Ди Вэнс

Вэнс подчеркнул, что Дональд Трамп не стремится к продолжению военной кампании. Тегеран, по словам политика, также не настроен на боевые действия.

Напомним, что Трамп отказался от планов атаковать Иран 19 мая, сделав ставку на переговоры.