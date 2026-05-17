Абхазия может принять соревнования по парашютному спорту

Состязания по парашютному спорту могут состояться в Абхазии в текущем году, в их организации примет участие Федерация парашютного спорта России.

Турнир по парашютному спорту может пройти уже в нынешнем году в Абхазии, такая возможность была рассмотрена в ходе встречи вице-премьера, председателя Госкомспорта Тараща Хагбы с вице-президентом Федерации парашютного спорта РФ Александром Ивановым.

Хагба подчеркнул, что парашютный спорт имеет большое значение для Абхазии.

"И мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с Федерацией парашютного спорта России, проведении совместных мероприятий и создании условий для подготовки молодых спортсменов"

– Таращ Хагба

Напомним, что между Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерацией парашютного спорта России действует меморандум о сотрудничестве. Он был подписан в марте 2024 года.

