Блокада Ормуза грубо нарушает международное право – Катар

В МИД Катара осудили фактическое перекрытие Ормузского пролива, подчеркнув, что эта блокада нарушает нормы международного права.

Власти Катара призвали не нарушать свободу судоходства в Ормузском проливе вопреки нормам международного права, соответствующее заявление сделал советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Согласно нормам международного права, Государство Катар имеет право на безопасный проход через Ормузский пролив"

– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Дипломат подчеркнул, что ни одна страна, и Иран в том числе, не имеют права ставить препятствия на пути движения судов либо в целом блокировать движение через Ормузский пролив.

Официальный представитель МИД Катара пояснил, что в данный момент стороны организуют контакты на различных уровнях, чтобы вернуть стабильность и гарантировать свободу навигации в Персидском заливе.

Маджид бен Мухаммед аль-Ансари обратил внимание на безальтернативность решения вопроса дипломатическим путем.

"Поддержка посреднических усилий сейчас является основой (политики Дохи – ред.), и Катар оказывает им содействие"

– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари