Вестник Кавказа

Блокада Ормуза грубо нарушает международное право – Катар

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Катара осудили фактическое перекрытие Ормузского пролива, подчеркнув, что эта блокада нарушает нормы международного права.

Власти Катара призвали не нарушать свободу судоходства в Ормузском проливе вопреки нормам международного права, соответствующее заявление сделал советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Согласно нормам международного права, Государство Катар имеет право на безопасный проход через Ормузский пролив"

– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Дипломат подчеркнул, что ни одна страна, и Иран в том числе, не имеют права ставить препятствия на пути движения судов либо в целом блокировать движение через Ормузский пролив.

Официальный представитель МИД Катара пояснил, что в данный момент стороны организуют контакты на различных уровнях, чтобы вернуть стабильность и гарантировать свободу навигации в Персидском заливе.

Маджид бен Мухаммед аль-Ансари обратил внимание на безальтернативность решения вопроса дипломатическим путем.

"Поддержка посреднических усилий сейчас является основой (политики Дохи – ред.), и Катар оказывает им содействие"

– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
375 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.