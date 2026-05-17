Блокада Ормуза грубо нарушает международное право – Катар

Власти Катара призвали не нарушать свободу судоходства в Ормузском проливе вопреки нормам международного права, соответствующее заявление сделал советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
"Согласно нормам международного права, Государство Катар имеет право на безопасный проход через Ормузский пролив"
– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари
Дипломат подчеркнул, что ни одна страна, и Иран в том числе, не имеют права ставить препятствия на пути движения судов либо в целом блокировать движение через Ормузский пролив.
Официальный представитель МИД Катара пояснил, что в данный момент стороны организуют контакты на различных уровнях, чтобы вернуть стабильность и гарантировать свободу навигации в Персидском заливе.
Маджид бен Мухаммед аль-Ансари обратил внимание на безальтернативность решения вопроса дипломатическим путем.
"Поддержка посреднических усилий сейчас является основой (политики Дохи – ред.), и Катар оказывает им содействие"
– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари