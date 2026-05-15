Wildberries откроет свой первый пятизвездочный отель в Турции

Первый пятизвездочный отель Wildberries и туроператора Fun&Sun заработает на побережье Аланьи. Принимать гостей по системе "все включено" начнут 15 июля.

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) совместно со стратегическим партнером Fun&Sun запускает свой первый пятизвездочный отель в фирменной концепции WB Travel. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отель в Аланье планируют открыть 15 июля 2026 года. К этому времени там полностью отремонтируют номера, обновят зоны отдыха и пляж, а также запустят меню по стандартам WB Travel.

Сейчас сеть маркетплейса объединяет только четырехзвездочные отели, ориентированные на семейный отдых. Четыре из них находятся в Турции. Два комплекса расположены под Кемером, один работает рядом с Сиде и еще один принимает гостей в Аланье. Пятая гостиница сети открыта в Египте