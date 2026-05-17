Китай приветствует визит Путина – МИД

В Китае приветствуют визит президента РФ Владимира Путина, такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина в КНР"

– Го Цзякунь

Дипломат пояснил, что во время визита российского лидера он и председатель КНР Си Цзиньпин проведут обмен мнениями о российско-китайском сотрудничестве в различных сферах. Кроме того, главы государств обсудят международные и региональные темы, представляющим взаимный интерес.

Напомним, официальный визит президента России Владимира Путина в Китай стартует сегодня. Он продлится два дня.