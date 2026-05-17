США перенаправили 85 связанных с Ираном судов с начала морской блокады

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке заявило о задержании и перенаправлении 85 коммерческих судов, связанных с Ираном. Об этом CENTCOM сообщило на своей странице в социальной сети.

"Центральное командование Соединенных Штатов продолжает последовательно и неукоснительно обеспечивать выполнение условий американской блокады иранских портов. ВМС США на данный момент перенаправили 85 коммерческих судов в целях полного соблюдения режима блокады"

- CENTCOM

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал территорию Израиля и американские базы. Перемирие, заключенное в начале апреля, и последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно.

В качестве меры давления Вашингтон заблокировал иранские порты и Ормузский пролив. В ответ Иран перекрыл пролив для судов, направляющихся в страны Персидского залива, что привело к глобальному энергетическому кризису