Стали известны предполагаемые участники переговоров с РФ от ЕС — СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврпейские СМИ пишут, что возможными переговорщиками с российской стороной от Евросоюза могут стать бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Финляндии Александер Струбб и экс-премьер Италии Марио Драги.

В Брюсселе уже определились с выбором будущих представителей Европейского союза в предстоящих переговорах с Россией, пишет издание Politico.

Согласно источникам, в настоящее время уже существует предварительный список участников будущего переговорного процесса.

В материале газеты были названы имена бывшего канцлера Германии (2005-2021) Ангелы Меркель, президента Финляндии Александера Стубба, а также бывшего главы Европейского центрального банка (2011-2019) и экс-премьер-министра Италии Марио Драги.

Тем не менее, согласно другим источникам, предусмотрены и иные варианты. В частности, в качестве посредника в переговорах может быть назначен глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде или министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российская сторона выступает за то, чтобы ЕС на возможных переговорах представил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

