WUF13 официально открыт в Баку

В Баку началась церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13). В торжественной церемонии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Ильхам Алиев совместно с исполнительным директором программы ООН по населенным пунктам Анаклаудией Россбах встретили лидеров стран и глав правительств, которые участвуют в мероприятии.

Как отметил на церемонии открытия азербайджанский лидер, WUF13 – это самое масштабное мероприятие, которое принимает Азербайджан после COP29. Он сообщил, что урбанизация находится в фокусе внимания властей страны. Это относится не только к Баку, но и к другим городам, подчеркнул Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев назвал столицу Азербайджана примером баланса истории и современности в архитектуре.

"Баку, сочетая в себе древность и современность, сохраняя историческое наследие и развивая современное градостроительство, наглядно демонстрирует, что наши предки были талантливыми людьми и что мы сохраняем наше историческое и архитектурное наследие"

– Ильхам Алиев

Вклад WUF13 в имидж Азербайджана

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значимости XIII сессии Всемирного форума городов для продвижения позиции Азербайджана как важного игрока на международном уровне.

"На проходящий в эти дни форум по урбанизации WUF13 в Баку собралось порядка 40 тыс гостей из-за рубежа – это действительно крупное мероприятие для любой страны и любой столицы в целом, поскольку требуется обеспечить проживание, передвижение и работу в рамках форума настолько большого числа участников. Это безусловно очень важно для Азербайджана, поскольку демонстрирует масштаб подхода республики к мировым проблемам и уровень, который она взяла уже довольно давно", - прежде всего сказал он.

"Азербайджан проводит WUF13 с пониманием актуальности для себя обсуждаемых на форуме тем. Тема этого года – "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения" – в футуристическом смысле формирует будущую философию городов. Реалии таковы, что нынешние мегаполисы постепенно отмирают, пусть это и очень долгий процесс. Философия городов, которая действовала последние 150 лет в связи с Промышленной революцией и индустриализацией, способствовавших скоплению большого количества людей в одном месте, уходит в историю. Поэтому очень важно, что именно в Баку сегодня проходит обсуждение и формирование новых смыслов городов", - подчеркнул Ризван Гусейнов.

"В будущем города будут разделены на регионы, внутри городов будут созданы отдельные зоны – зоны проживания, транспорта, работы, обучения – с той целью, чтобы не загружать исторические центры мегаполисов. Так что я думаю, что нынешний форум в Баку имеет важность и вызывает интерес фактически у всех стран, где есть города и столицы", - обратил внимание директор Центра истории Кавказа.

Также на WUF13 Азербайджан продолжит продвигать правду об армяно-азербайджанском конфликте, его результатах и прогрессе в восстановлении освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. "Хотя карабахский вопрос решен, Азербайджан использует любые международные площадки для продвижения правды о Карабахе, о нашей стране, о ее истории и о причинах армяно-азербайджанского конфликта", - отметил он.

"Параллельно на WUF13 организовано мероприятие в рамках другого проекта Азербайджана – Бакинской инициативной группы, созданной для борьбы с неоколониальной политикой Франции. В ходе форума состоится заседание молодежного крыла Бакинской инициативной группы, которая включает большое количество стран. Таким образом, на крупных международных мероприятиях Азербайджан как доносит правду о Карабахе и истории Карабаха, так и развивает свои новые глобальные геополитические проекты", - заключил Ризван Гусейнов.

Накануне в Баку состоялась министерская встреча в рамках форума. Стороны обсудили новые подходы к развитию городов.

Отметим, что WUF13 – это также масштабная градостроительная выставка Urban Expo. В экспозиции принимают участие 260 организаций из 85 стран мира.