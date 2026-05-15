Перед церемонией открытия WUF13 в Баку прошла пресс-конференция

В Баку состоялась официальная пресс-конференция, посвященная открытию 13-й сессии Всемирного городского форума.

В Азербайджане состоялась официальная пресс-конференция по случаю открытия 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13), сообщают азербайджанские СМИ.

Пресс-конференция прошла в преддверии мероприятий, которые пройдут на этой неделе в рамках основной темы "Обеспечение мира жильем: безопасные и устойчивые города и сообщества".

В мероприятии приняли участие такие высокопоставленные лица, как исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах, госкомитета по градостроительству и архитектуре АР, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и председатель Ассамблеи UN-Habitat Нга Кор Минг.

Россбах отметила важность проводимого форума, поскольку глобальный жилищный кризис требует координации и быстрого реагирования мирового сообщества.

Она подчеркнула, что речь идет о глобальной, мировой проблеме, который отражает структурные недостатки в финансировании и управлении городами.

По ее данным, сегодня около 3 млрд человек живут в условиях ненадлежащего жилья, более 1 млрд – в неформальных поселениях и трущобах, а более 300 млн относятся к категории бездомных.

"Это не только жилищный кризис. Это кризис инклюзивности, возможностей, устойчивости и человеческого достоинства. Жилье является отправной точкой, однако решение заключается в том, как мы планируем, управляем и инвестируем в наши города"

– Анаклаудия Россбах

Координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Анар Гулиев сообщил, что в первый день мероприятие посетили 21 108 человек.

В рамках форума функционирует выставка Urban Expo, отметил он.

“В Urban Expo участвуют 260 организаций из 85 стран, представленные в 122 стендах и павильонах"

– Анар Гулиев

Павильон Азербайджана тоже представлен на ней, рассказал он.

На нем демонстрируют культурное наследие страны, путь городского развития, туристический потенциал. Большое внимание уделено тому, как Азербайджан развивает проекты на восстановленных территориях Карабаха и Восточного Зангезура.

Председатель Ассамблеи UN-Habitat Нга Кор Минг также отметил важность и значение WUF13.

"Доступное жилье, особенно для уязвимых групп населения, является одной из самых актуальных проблем современности"

– Нга Кор Минг

Он заявил, что урбанизация хоть и дает большое количество возможностей для развития экономики городов, но при этом создает серьезные вызовы, с которыми необходимо коллективно справляться всему мировому сообществу.