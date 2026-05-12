Абхазия будет развивать свой туристический бренд

Абхазии сейчас очень важно развивать свой туристический бренд, чтобы сформировать у путешественников устойчивый тренд о стране, ее природе и ее жителях как гостеприимном народе, который рад гостям.

Туристический бренд – это, в первую очередь, система взглядов, которые формируются у потенциальных потребителей, поведал помощник министра туризма Абхазии Саид Аршба.

"Бренд объединяет в себе множество направлений – от природы до аутентичности нашего населения, моря и всего остального, все, чем можно выразить то, чем мы являемся и что из себя представляем как страна, как народ"

- Саид Аршба

Сейчас туристический бренд любой страны выступает мощным инструментм, вызывающем эмоции людей, которые хотят приехать в нее на отдых, и Абхазия не намерена оказываться в аутсайдерах у таких туристических гигантов, как Турция и Египет, поведал чиновник, передает Sputnik Абхазия.

Стране предстоит большая работа в этом направлении – ей предстоит продумать и создать свой логотип, туристический слоган, то есть предстоит огромный спектр работы, который подготовят специалисты для позиционирования абхазского туристического продукта, чтобы привлечь внимание путешественников, добавил Аршба.

Напомним, ранее мы писали о том, что Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян: отдых на Черноморском побережье страны в среднем обойдется на двоих на семь ночей во второй половине мая от 59,5 тыс рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России. При этом структура спроса изменилась: сократилась доля Краснодарского края, вырос интерес к Санкт-Петербургу, Кавминводам, Калининграду и Татарстану.