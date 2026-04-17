Абхазия признана самым бюджетным направлением для отдыха

Стали известны страны, где россияне в этом году могут отдохнуть, имея небольшой бюджет. Список возглавила Абхазия.

Бюджетные направления для отдыха перечислила управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

"При грамотном подходе к выбору перевозки и размещения бюджетный отдых возможен на многих популярных направлениях, но важно учитывать специфику каждой страны"

– Любовь Воронина

По ее словам, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Китай и Вьетнам – основные направления бюджетного туризма.

По данным сервиса "Слетать.ру", тур на двоих на семь ночей во второй половине мая будет стоить в Абхазию – от 59,5 тыс рублей, в Узбекистан – от 66,8 тыс рублей, в Грузию – от 78,2 тыс рублей, в Китай – от 108,9 тыс рублей, во Вьетнам – от 134,5 тыс рублей, пишет РИА Новости.

Вам может быть интересно

