В Дагестане изменят расписание и маршруты пригородных поездов

В Республике Дагестан в период с 15 июня по 3 июля изменится расписание и сократятся маршруты ряда пригородных поездов из-за планового ремонта железнодорожных путей.

Движение ряда пригородных поездов в Дагестане временно ограничат из-за проведения ремонтно-путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта.

В Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании уточнили, что 22 июня 2026 года сократится маршрут поездов №6695 и №6685 Дербент - Кизилюрт, а также №6606 Кизилюрт - Дербент.

С 15 по 30 июня 2026 года изменится расписание поездов №6698 Махачкала - Дербент, №6697 Дербент - Махачкала, №6601 Махачкала - Хасавюрт, №6604 и №6602 Хасавюрт - Дербент.

Кроме того, с 23 июня по 3 июля сократят маршруты следования поездов №6695 и №6685 Дербент - Кизилюрт, №6606, №6604 и №6602 Кизилюрт - Дербент, №6608 Кизилюрт - Махачкала, а также №6601 Махачкала - Кизилюрт.