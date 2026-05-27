В Дагестане откроются рестораны "Вкусно – и точка"

Сеть "Вкусно – и точка" придет в Дагестан, а затем и в другие регионы Северного Кавказа. О планах открыть первый ресторан сети в Дагестане рассказал на ПМЭФ Газимагомедов.

В Дагестане появятся первые в СКФО рестораны сети "Вкусно — и точка", рассказал на ПМЭФ-2026 заместитель председателя правительства РД Ризван Газимагомедов.

"У них 980 точек по всей Российской Федерации, и они активно выходят на рынок Северного Кавказа. Центр у них в Ростове, они предлагают начать сотрудничать в Дагестане. Мы подтвердили, что с удовольствием готовы поддержать их инициативу"

– Ризван Газимагомедов

Он уточнил, в Дагестане рестораны сети будут запущены в крупных городах, а также в популярных у туристов локациях.

Напомним, в России сеть "Вкусно — и точка" была запущена летом 2022 года, она стала заменой ушедшему с рынка McDonald’s.