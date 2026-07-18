Британские СМИ сообщают, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия заблокировали некоторые из антироссийских рестрикций, предусмотренных последним пакетом.

Ряд стран Евросоюза выступили против некоторых положений из последнего предложенного пакета антироссийских санкций, пишет газета Financial Times.

Согласно информации издания, заблокировать некоторые из антироссийских инициатив предложили Афины, Париж, Рим, Берлин, Вена и Лиссабон.

"Ряд стран, в том числе Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, потребовали исключений из последнего списка санкций, разработанного Брюсселем, или полностью заблокировали предложенные меры"

– Financial Times

Это является тенденцией, которая может поставить под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины, пишет газета.

Что не устраивает шесть стран ЕС?

Политолог Владимир Оленченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Евросоюз за предыдущие годы успел запретить своим членам все взаимодействие с Россией, которое не несло значительных рисков для их национальных интересов, а сейчас Еврокомиссия предлагает такие ограничения, которые нанесут чувствительные удары по европейским экономикам, что и вызывает закономерные протесты даже таких стран, как Франция и Германия.

"Обсуждающийся сейчас пакет санкций против России подразумевает ограничения поставок российского газа и российской нефти, во что включены вторичные санкции на тех, кто занимается перевозкой наших ресурсов. Между тем во всех странах, выражающих сейчас протест, действуют коммерческие судовладельческие компании, сотрудничающими с РФ в морских грузоперевозках – и им крайне невыгодно расставаться с такой статьей доходов", - сообщил он.

"Кстати, обратите внимание, что о протесте стран ЕС пишет Financial Times, британская газета. Британия не состоит в Евросоюзе и в последние годы в рамках антироссийской политики регулярно занимается тем, что критикует ЕС за то, что он якобы недостаточно давит на Россию. Эта статья – часть такой критики", - добавил политолог.

"К сегодняшнему дню Евросоюз исчерпал все идеи, что еще можно запретить России и в контактах с Россией. Кроме того, многие предшествовавшие пакеты санкций принимались впопыхах, без должной проработки, из-за чего ущерб несут те европейские страны, которые голосуют за санкционные проекты Евросоюза. Обычно же санкции рассчитываются так, чтобы они приносили выгоду тем, кто их вводит, но в отношении санкций ЕС против России такого регулярно не происходит", - отметил Владимир Оленченко.

"Поэтому теперь каждый санкционный пакет принимается очень медленно – страны ЕС не хотят увеличивать свои убытки. По логике вещей санкции рассчитываются так, чтобы лишить Россию возможности зарабатывать. Но что осталось Европе запрещать в торговле с Россией, кроме нефти и газа? Быть может, золото или бриллианты? И это тоже причина, почему новые пакеты санкций проходят так долго – не осталось вариантов, что можно запретить", - заключил политолог.