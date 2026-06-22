Грузия наращивает импорт товаров из Азербайджана

Товарооборот Грузии и Азербайджана в первом полугодии 2026 года вырос почти на 11%, причем столь значительный рост обеспечило увеличение поставок в Грузию азербайджанской продукции.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном неуклонно растет – только за первое полугодие текущего 2026 года страны наторговали на $691,2 млн, показав рост торговли по сравнению с тем же периодом минувшего года на 10,6%, говорится в предварительном отчете Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

При этом импорт из Азербайджана вырос на четверть, что позволило стране выйти на 5-е место среди крупнейших торговых партнеров Грузии, уступив лишь Турции, России, Китаю и США, передает Sputnik Азербайджан.

Экспорт грузинских товаров в Азербайджан составил $335,8 млн, показав небольшое падение – на 1,8% в годовом выражении), тем не менее - Азербайджан сохранил свои позиции одного из ключевых рынков сбыта грузинской продукции с долей 8,7%. Он остается третьим среди экспортных партнеров Грузии после Кыргызстана и Китая, говорится в сообщении.

А вот импорт из Азербайджана показал буквально рекордные темпы роста: его объем вырос на 25%, до $355,2 млн. На долю Азербайджана пришлось 5,3% общего внешнеторгового оборота Грузии, сообщает Сакстат.