Вестник Кавказа

Грузия нарастила закупку нефтепродуктов в Азербайджане

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Все больше автомобильного топлива и горюче-смазочных материалов Грузия закупает в соседнем Азербайджане – только в мае страна увеличила расходы на это более чем в полтора раза.

Только за первые пять месяцев текущего 2026 года Грузия импортировала из Азербайджана автомобильное топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) на сумму $181,8 млн, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года, и эти закупки продолжают расти, свидетельствуют расчеты Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат").

В мае Грузия закупила у Азербайджана топлива и ГСМ на сумму $28,3 млн – это на 53% больше показателя годичной давности, а Азербайджан стал вторым по его поставкам в страну после России, сообщает Report.

Всего с января по май текущего 2025 года Грузия приобрела за рубежом топлива и ГСМ на общую сумму $1 млрд 130 млн, что на 45 % больше, чем годом ранее, говорится в сообщении.

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