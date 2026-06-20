Рост ВВП Грузии в первом квартале составил 9% – Сакстат

Сакстат: ВВП Грузии за первый год вырос на 9%. Страна произвела товаров и услуг на $9 млрд за этот период.

В Сакстате обнародовали данные по темпам роста экономики Грузии. Реальный рост ВВП страны за первые три месяца года составил 9%.

Отметим, что ранее статистическое ведомство давало показатель роста в 9,1%.

Грузия в первом квартале года произвела товаров и услуг на $9 млрд. На душу населения показатель составил $2,3 тыс.

Наиболее значительный прирост зафиксирован в сферах информационных технологий, логистики, транспорта, финансов, а также отдыха и развлечений.