Вестник Кавказа

Рост ВВП Грузии в первом квартале составил 9% – Сакстат

Рост ВВП Грузии в первом квартале составил 9% – Сакстат
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сакстат: ВВП Грузии за первый год вырос на 9%. Страна произвела товаров и услуг на $9 млрд за этот период.

В Сакстате обнародовали данные по темпам роста экономики Грузии. Реальный рост ВВП страны за первые три месяца года составил 9%. 

Отметим, что ранее статистическое ведомство давало показатель роста в 9,1%.

Грузия в первом квартале года произвела товаров и услуг на $9 млрд. На душу населения показатель составил $2,3 тыс. 

Наиболее значительный прирост зафиксирован в сферах информационных технологий, логистики, транспорта, финансов, а также отдыха и развлечений.

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