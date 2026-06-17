"Национальное агентство гастрономии" создано в Грузии

Специальная госструктура, которая займется развитием и популяризацией национальной гастрономии, создана в Грузии. Она получила название "Национальное агентство гастрономии".

Грузинская гастрономия в скором времени будет находиться в ведении особого ведомства, рассказали в пресс-службе министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Ведомство будет называться "Национальное агентство гастрономии". Постановление правительства о его создании начнет действовать с 20 июля.

Среди задач агентства будет обеспечивание исследований и популяризации гастрономического наследия Грузии, работа над его защитой в области права, налаживание взаимодействия между участниками рынка, повышение конкурентоспособности грузинских продуктов и на внутреннем, и на международных рынках.

В министерстве напомнили, что гастрономия входит в число важных основ культурной идентичности страны, а также ее социального развития.

"Она объединяет традиции, знания и уникальные гастрономические практики, формируя национальную самобытность и оказывая значительное влияние на международный имидж страны. Растущий интерес местных и зарубежных потребителей к аутентичным гастрономическим продуктам открывает для Грузии дополнительные возможности"

– Минсельхоз Грузии