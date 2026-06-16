Вестник Кавказа

Грузия вышла на первое место в списке стран без проблем с голодом

Хинкали
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Лидером рейтинга стран, которые не испытывают проблем в борьбе с голодом, согласно рейтингу, составленному Еврокомиссией, оказалась Грузия.

Страной, лидирующей в списке государств без проблем с голодом, оказалась Грузия, такая информация содержится в докладе Еврокомиссии.

Речь идет, в частности, об отчете Глобального индекса голода за прошлый год. Согласно исследованию, Грузия попала в топ-25 лучших стран по всему миру. Кроме того, страна оказалась на первйо строчке по отсутствию острого голода.

Так, уровень недоедания в Грузии – менее 2,5% населения, дефицит веса наблюдается лишь у 4,7% детей, отстают в росте 0,6% молодого поколения, показатель младенческой смертности до 5 дней составляет 0,9%.

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