Зарплаты в Грузии показали рост с начала 2026 года

Средняя номинальная месячная зарплата в Грузии за I квартал 2026 года выросла более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В Грузии средняя номинальная месячная заработная плата работников по найму за I квартал 2026 года составила 2 364 лари. Данные об этом опубликовала Национальная служба статистики "Сакстат".

В бизнес-секторе средняя зарплата за январь март 2026 года достигла 2 336 лари, увеличившись на 7,7% к уровню 2025 года. В некоммерческом и финансовом секторах зафиксирован рост на 11,2%, до 2 414 лари.

Лидером по уровню оплаты труда остается Тбилиси с показателем 2 780 лари, тогда как в регионе Рача Лечхуми Квемо Сванети отмечен самый низкий уровень 1 223 лари.

По видам деятельности максимальные доходы зафиксированы в финансовой и страховой сферах 5 953 лари с ростом на 7,9%.

В сфере информации и коммуникации зарплата составила 4 291 лари с ростом на 3,1%, в горнодобывающей промышленности 3 230 лари с ростом на 11,8%, в профессиональной, научной и технической деятельности 3 186 лари с ростом на 7,1%.

Сохраняется разница в уровне оплаты труда между мужчинами и женщинами. Средняя зарплата мужчин составила 2 836 лари, а женщин — 1 902 лари. В обоих случаях годовой рост показателя зафиксирован на уровне 9%.