В Грузии основали Академию дипломатии

Власти Грузии приняли официальное постановление об основании Академии дипломатии. Учеба начнется со следующего года.

Основание Академии дипломатии Грузии получило официальное юридическое оформление: правительство страны подписало соответствующий документ. Обучение будет проходить под контролем МИД Грузии.

Согласно информации властей, вопросы административно-управленческого характера будут также находиться в ведении дипведомства. В частности, назначать ректора вуза будет глава МИД страны.

Программа бакалавриата предполагает трехлетнее обучение, магистратура займет год. Прием в учебное заведение, ориентированное на подготовку дипломатов, будет проводиться с 2027 года. При поступлении будут учитываться результаты Единых национальных экзаменов.

Сообщается, что учеба в вузе будет финансироваться из бюджета. Также предполагается годичный курс повышения квалификации, который позволит выпускникам получить должность в дипломатическом ведомстве.