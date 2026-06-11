Вестник Кавказа

В Грузии основали Академию дипломатии

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии приняли официальное постановление об основании Академии дипломатии. Учеба начнется со следующего года.

Основание Академии дипломатии Грузии получило официальное юридическое оформление: правительство страны подписало соответствующий документ. Обучение будет проходить под контролем МИД Грузии. 

Согласно информации властей, вопросы административно-управленческого характера будут также находиться в ведении дипведомства. В частности, назначать ректора вуза будет глава МИД страны. 

Программа бакалавриата предполагает трехлетнее обучение, магистратура займет год. Прием в учебное заведение, ориентированное на подготовку дипломатов, будет проводиться с 2027 года. При поступлении будут учитываться результаты Единых национальных экзаменов. 

Сообщается, что учеба в вузе будет финансироваться из бюджета. Также предполагается годичный курс повышения квалификации, который позволит выпускникам получить должность в дипломатическом ведомстве.

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