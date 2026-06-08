МИД Грузии распространил заявление по ситуации с безвизом с ЕС

Грузинская делегация провела в Брюсселе встречу с еврочиновниками. В ходе нее представители республики заявили о недопустимости политизации вопроса безвиза.

Представители МИД Грузии заявили на встрече с европейскими чиновниками в Брюсселе, что политизация вопроса безвизового режима с республикой неприемлема. Об этом сказано в сообщении, распространенном грузинским министерством 11 июня по итогам переговоров.

"Рабочая группа отметила, что власти Грузии продолжают работу над практическими шагами для обеспечения либерального визового процесса с Евросоюзом. Вместе с тем было подчеркнуто, что неприемлемо политическое манипулирование указанным вопросом. Грузинская сторона еще раз подтвердила готовность к продолжению сотрудничества с ЕС, основанного на взаимном уважении, равноправии и общих интересах и подчеркнула важность политического диалога высокого уровня"

– МИД Грузии

На встрече также обсуждалось решение ЕС упразднить безвиз для граждан Грузии, обладающих дипломатическими паспортами, которое вступило в силу нынешнего года.

"Указанное решение Еврокомиссии основано на отчете, который тенденциозно оценивает ситуацию в Грузии, что в свою очередь не дает возможность для объективных выводов. Соответственно, решение, принятое на основании недостаточного обоснования, о временном прекращении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии является несправедливым"

– грузинское министерство

Представители грузинской стороны на встрече отметили, что требование Евросоюза аннулировать определенные законы, которые были приняты парламентом республики, абсолютно безосновательны, поскольку они не противоречат ни одной конвенции или соглашению, членом которой является Грузия.