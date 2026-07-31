Пашинян снова стал премьер-министром Армении

Никол Пашинян назначен на пост премьер-министра Армении. Его кандидатура была выдвинута парламентской фракцией "Гражданский договор", указ о его назначении подписал президент Ваагн Хачатурян.

Сегодня, в первый день работы парламента Армении нового созыва, Никол Пашинян был назначен премьер-министром РА.

Сначала партия "Гражданский договор", получившая парламентское парламентское большинство по итогам выборов 7 июня, в соответствии со статьей 149 Конституции Армении, направила президенту страны необходимый пакет документов о выдвижении Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьером.

Ранее сегодня все правительство Армении ушло в отставку. Теперь Пашиняну предстоит сформировать новый Кабмин.