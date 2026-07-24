Азербайджан стал безвизовым для граждан Боснии и Герцеговины и Сингапура

Туристический безвиз на год вводит Азербайджан для Сингапура и Боснии и Герцеговины. Мера призвана привлечь иностранных путешественников.

Азербайджан на год отменил визы для граждан Боснии и Герцеговины (БиГ) и Республики Сингапур, говорится в сообщении Государственной миграционной службы АР.

Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года и вводится для облегчения возможностей для путешествий, укрепления сотрудничества между странами, а также развития туризма.

В течение года граждане БиГ и Сингапура могут въезжать в Азербайджан до трех раз без визы, в рамках каждого визита находиться в республике они смогут до 30 дней. Виза отменяется только для туристических поездок.

Иностранцы, которые находятся на территории Азербайджана более 15 дней, должны пройти регистрацию по месту пребывания, согласно требованиям Миграционного кодекса страны.

Гражданам Азербайджана не нужна виза для поездки в Боснию и Герцеговину – находиться в стране можно в течение 90 дней в каждом полугодии.

Чтобы въехать в Сингапур азербайджанцам нужно заранее оформить визу в посольстве или консульстве.

Отметим, что в рейтинге сильных паспортов мира за первое полугодие 2026 года паспорт Азербайджана занял 70-е место, с ним без заранее оформленной визы можно побывать в 67 странах.