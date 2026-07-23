Самые сильные и слабые паспорта в мире 2026

В каких странах самые сильные паспорта, на каком месте в рейтинге Россия и страны Кавказа, кто больше всех поднялся, а кто опустился вниз - рассказываем в нашем материале.

Не все паспорта равны: с одними можно без визы отправиться почти в любую страну мира, другие дают возможность выезжать не дальше пределов собственного региона. Сила паспорта может меняться: некогда фавориты теряют преимущества, а откровенные аутсайдеры внезапно становятся лидерами. Казалось бы, что такого в незамысловатом рейтинге паспортов, оценивающим всего один критерий: куда с этим паспортом можно отправиться? Но дело в том, что это не просто сухая статистика, а показатель открытости границ, стабильности, безопасности, дипломатической надежности и способности стран к международному сотрудничеству.

Кто составляет рейтинг паспортов?

В мире несколько компаний, которые ежегодно составляют рейтинг самых сильных паспортов мира, однако наиболее надежным и простым считается рейтинг от британской консалтинговой фирмы Henley & Partners. Рейтинг паспортов компания, главный офис которой находится в Лондоне, составляет уже 20 лет, ориентируясь всего на один критерий: количество доступных для гражданина той или иной страны, то есть носителя паспорта, безвизовых направлений. Данные Henley & Partners берут у Международной ассоциации воздушного транспорта.

Что собой представляет рейтинг паспортов?

В рейтинге паспортов Henley за 2026 год 199 паспортов, которые оценивались по количеству открытых для них стран из 227 возможных. Все паспорта рейтинга можно разделить на следующие уровни:

с 1 по 10 место - уровень наивысшей мобильности с возможностью посещения не менее 180 стран;

с 11 по 38 место - уровень высокой мобильности с возможностью посещения не менее 130 стран;

с 39 по 68 место - уровень средней мобильности с возможностью посещения не менее 70 стран;

с 69 по 104 место - уровень низкой мобильности, где самый слабый паспорт открывает возможность посещения всего 22 стран.

Нередко одно место в рейтинге делят сразу несколько стран, поэтому всего в списке 104 места.

Самые сильные паспорта 2026 года

Самый сильный в мире паспорт, с которым можно без визы посетить 192 из 227 стран мира, это паспорт Сингапура. В 2019 году стран впервые обошла Японию и с тех пор не уступает никому.

Следом за Сингапуром расположились сразу три страны: Южная Корея, Япония и ОАЭ. С паспортами этих стран можно беспрепятственно побывать в 188 государствах. Паспорт Швеции, который на третьем месте в рейтинге, открывает на одну страну меньше.

В целом весь первый - наивысший - уровень рейтинга в основном представлен странами Европы:

4-е место у Бельгии, Германии, Дании, Италии, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии и Франции со 186 доступными странами;

5-е место за Австрией, Грецией, Мальтой, Португалией и Швейцарией, с паспортами которых можно побывать в 185 странах;

6-е место у Великобритании, Венгрии и Польши, граждане которых могут без виз посетить 184 страны;

7-е место поделили Чехия, Словакия и Словения, паспорта которых не требуют виз в 183 страны;

8-е место у Хорватии и Эстонии со 182 странами;

на 9-м месте разместились Литва и Лихтенштейн, которые своим гражданам дают возможность побывать в 181 стране;

на 10-м месте Исландия со 180 странами.

Также в первой десятке Австралия, Канада, Малайзия и Новая Зеландия, которые на 7-м месте, и США, поделившие с Исландией 10-е место.

Насколько хорош паспорт России?

Российский паспорт в рейтинге Henley & Partners на 47-м месте. Это средний уровень мобильности. Граждане России могут посетить 114 стран без виз, что на две страны больше, чем расположившиеся на одну строчку ниже Катар и Турция. За 10 лет количество стран, ставших доступными для российских паспортов, увеличилось на 10: в 2016 году их было 105, при этом Россия занимала 48 место. Правда, с 2024 года количество стран, которые без виз принимают россиян уменьшилось на пять, при этом тогда Россия занимала 51-е место в рейтинге. В прошлом году российский паспорт был 46-м со 116 доступными странами.

Паспорта Южного Кавказа

Из трех стран Южного Кавказа самые ”открытые” паспорта у Грузии. Страна находится на 44-м месте списка, на уровне средней мобильности, расположившись между Боснией и Герцеговиной и Молдовой. Для грузинских паспортов открыта 121 страна, на одну меньше, чем в прошлом и позапрошлом году.

На втором месте среди стран Южного Кавказа Азербайджан. Паспорта этой страны на 70-м месте в мире, а доступ они открывают в 67 государств. В прошлом году Азербайджан тоже был на 70-м месте, однако открытых к посещению стран было больше на четыре. В последний раз жители Азербайджана могли посетить 67 государства мира в 2020-м году, после чего до 2025 года это количество увеличивалось на одну-две страны в год.

На третьей строчке по открытости среди стран Южного Кавказа Армения, занимающая в глобальном рейтинге 73-е место между Угандой и Кабо-Верде. С армянским паспортом можно побывать без визы в 64 странах, что на четыре меньше, чем годом ранее, который по количеству безвизовых направлений стал рекордным за последние 10 лет.

Где в рейтинге страны Центральной Азии?

Из пяти стран Центральной Азии в рейтинге самых лучших паспортов мира на среднем уровне мобильности Казахстан, паспорта которого делают доступными 77 стран мира. 63-й по счету в рейтинге Казахстан улучшил в целом свою позицию на две строчки, а вот количество открытых для него стран осталось тем же, что и в прошлом году.

Кыргызстан на втором месте среди центральноазиатских стран и 77-й мире. Киргизский паспорт обеспечивает доступ в 59 стран мира. Как и в случае с Казахстаном, показатели Кыргызстана за год улучшились, однако количество стран, открытых к посещению, упало на пять.

Следом за Кыргызстаном следует Узбекистан, который за год поднялся с 80-го до 78-го места, но ”потерял” четыре страны с безвизом, количество которых теперь 58.

Таджикистан 84-й в глобальном списке паспортов: для него открыты 52 страны. Место Таджикистана в рейтинге осталось прежним, а вот количество стран для посещения сократилось на 6.

Туркменистан за год поднялся на две строчки вверх: сегодня паспорта этой страны на 90-м месте в мире с 44 доступными для посещения странами. За год туркменский паспорт лишился 6 стран, куда можно было попасть без виз.

Самые худшие паспорта в мире

В пятерке худших паспортов мира - большинство ближневосточных государств:

Паспорт Афганистана самый ограничивающий: с ним можно попасть всего в 22 страны мира. Афганистан - традиционно последняя страна в рейтинге.

Сирия на предпоследнем месте с 25-ю открытыми странами;

У жителей Ирака, который в рейтинге 102-й, есть возможность посетить 28 стран мира без виз;

Пакистан - единственная не ближневосточная страна в последней пятерке. 29 стран пускают пакистанцев без виз в 2026 году;

Йемен пятый от конца в рейтинге паспортов мира с 30 открытыми для него государствами.

Еще два ближневосточных государства, Иран и Палестина на 96-м месте в мире. Обладатели паспортов этих двух стран могут беспрепятственно побывать в 37 государствах мира.

Паспорт - чемпион

Если говорить о силе паспорта с точки зрения его ежегодного роста, за 20-летнюю историю рейтингов Henley таким стал паспорт ОАЭ. С 2006 года гражданам арабского государства стали доступны 57 новых стран.

Паспорт - неудачник

Больше всех паспортов мира за прошедшие 20 лет утратил свои позиции американский паспорт. В 2006м году он был на первом месте, в 2016 году уже на четвертом, а в 2026-м - на 10-м. За прошедший год количество стран, которые можно беспрепятственно посетить с американским паспортом, сократилось на 5.