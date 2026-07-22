Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля

С 27 июля Россельхознадзор ставит на стоп поставки молочной продукции из Армении. Ведомство выявило ряд нарушений при производстве продукции.

Россельхознадзор с 27 июля вводит ограничения на ввоз в РФ молочной продукции из Армении.

"Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27.07.2026"

– Россельхознадзор

Решение принято на основание проверки предприятий отрасли из РА. По информации надзорного ведомства, выявлены случаи использования молока от зараженного поголовья. Кроме того, производители, по данным Россельхознадзора, использовали сырье из третьих стран, хотя было заявлено использование сырья из Армении или стран ЕАЭС. Также отмечается отсутствие системы контроля за сырьем, которое сдается физическими лицами на предприятия по переработке.

Отметим, что в начале лета РФ ограничила поставки аграрной продукции из Армении. Меры коснулись винограда, косточковых, сухофруктов, картофеля и ряда других позиций импорта. Кроме того, был ограничен ввоз рыбы.